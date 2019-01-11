Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Şüphelisi 23 Astsubay Adliyede

Kayseri'de Fetö Şüphelisi 23 Astsubay Adliyede

1 saat önce

Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 19'u muvazzaf 23 askeri personel, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de Fetö Şüphelisi 23 Astsubay Adliyede, System.String[]
Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 19'u muvazzaf 23 askeri personel, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 19 ilde operasyon yapıldı. Kayseri ile birlikte Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda 19 muvazzaf, 2 ihraç, 1 açıkta ve 1 emekli olmak üzere toplam 23 astsubay gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:58 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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