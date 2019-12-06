Son Dakika Haberleri: Kayseri'de FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyede
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Kayseri'de FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyede

6 saat önce

KAYSERİ merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyede, System.String[]

KAYSERİ merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce, aralarında askeri ve sağlık personelinin de bulunduğu farklı meslek grubundan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 6'sı dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün ise, 3 şüpheli daha emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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