Kayseri'de FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı
KAYSERİ - İzmir merkezli FETÖ-PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İzmir merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika