Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

24.06.2022 09:25
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü Melikgazi ilçesindeki adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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