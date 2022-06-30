Kayseri'de film gibi kovalamaca... Yakalanacağını anlayan şüpheli aracıyla kaldırıma çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de film gibi kovalamaca... Yakalanacağını anlayan şüpheli aracıyla kaldırıma çıktı

30.06.2022 16:59

Kayseri'de film gibi kovalamaca... Yakalanacağını anlayan şüpheli aracıyla kaldırıma çıktı Kayseri'de polis ekiplerinden kaçan şüpheli araç, kaldırıma çıktıktan sonra park halindeki araca çarptı.

Kayseri'de film gibi kovalamaca... Yakalanacağını anlayan şüpheli aracıyla kaldırıma çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinden kaçan şüpheli araç, kaldırıma çıktıktan sonra park halindeki araca çarptı. O sırada kaldırımda birilerinin olmaması faciayı önlerken, korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ü yönetimindeki 06 CJN 560 plakalı araç, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde kendisini takip eden narkotik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine şüpheli aracı yakalamak için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekiplerinden yaklaşık 10 kilometre kaçan araç, Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesinde sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayan sürücüsü aracıyla kaldırıma çıktı. Önce ağaca bağlı bisiklete, ardından da yol kenarında park halinde duran bir otomobile çarparak duran aracın sürücüsü, kendisini kovalayan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Görgü tanığı bir vatandaş, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Birden bire siyah araç geldi. Arkasında da beyaz araç geldi. Biz içeri kaçtık. Sonrasında da silah seslerini duyduk. Sonrasında bir şey yapamadık, elimiz ayağımız tutmaz oldu. Yan bakkalın çocuğu da buraya oynuyordu. Ailelerde geçiyordu. Kıl payı kurtuldular. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Korku dolu anlar kamerada

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli aracın ve kovalayan polis aracının yaya kaldırımına çıktığı, ardından polis ekiplerinin araçlarından inerek şüpheliye doğru koştukları yer aldı. O sırada çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı korkuda kameralarca kaydedildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de film gibi kovalamaca... Yakalanacağını anlayan şüpheli aracıyla kaldırıma çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de film gibi kovalamaca... Yakalanacağını anlayan şüpheli aracıyla kaldırıma çıktı - Son Dakika
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