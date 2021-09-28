Kayseri'de firari 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Öte yandan hırsızlık suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan A.B. de (22) yakalanıp, cezaevine konuldu.

Operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü Ü.P. (35) ile aynı suçtan verilen 4 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen F.M. (23) yakalandı.

Kayseri'de, biri 15 yıl 10 ay, diğeri 4 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum firari 2 hükümlü, yakalanarak cezaevine konuldu.

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