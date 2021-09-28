Kayseri'de firari 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de, biri 15 yıl 10 ay, diğeri 4 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum firari 2 hükümlü, yakalanarak cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü Ü.P. (35) ile aynı suçtan verilen 4 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen F.M. (23) yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan hırsızlık suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan A.B. de (22) yakalanıp, cezaevine konuldu.
Kaynak: AA
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