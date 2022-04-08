Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında 10 ay ile 8 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda U.K, F.Ç, N.D, C.T, R.Ü. ve U.K'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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