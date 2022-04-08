Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

08.04.2022 16:55
Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında 10 ay ile 8 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda U.K, F.Ç, N.D, C.T, R.Ü. ve U.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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