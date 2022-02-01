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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

01.02.2022 16:47
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Kayseri'de, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile "FETÖ'ye üye olmak" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay hüküm bulunan M.D. ve S.G, Melikgazi ilçesinde gözaltına alındı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Hisarcık, Kayseri, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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