Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Y.E'nin, merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, Bünyan Cezaevi'ne teslim edildi.