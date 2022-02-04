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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

04.02.2022 16:42
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı.

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Melikgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın, ilçedeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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