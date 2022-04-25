Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

25.04.2022 16:16
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Y, jandarma tarafından merkez Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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