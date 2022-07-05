Operasyonda yakalanan ve KHK ile ihraç edilen uzman erbaş olduğu belirtilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün İncesu ilçesinde saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.