Kayseri'de firari hükümlü akraba iki kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de firari hükümlü akraba iki kadın yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de firari hükümlü akraba iki kadın yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan akraba 2 firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de firari hükümlü akraba iki kadın yakalandı, System.String[]

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan akraba 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından hakkında 62 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Pınar Ç'nin Kayseri'de saklandığı evi tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, Pınar Ç'yi gözaltına aldı. Ekipler, hakkında 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari Aysel P'yi de akrabası Pınar Ç'yi görebilmek için geldiği adliye çevresinde bir otomobilin içerisinde yakaladı.

Pınar Ç. ve Aysel P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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