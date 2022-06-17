Firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı

17.06.2022 14:41

Kayseri'de firari hükümlü, evinin zeminine kazdığı tünelde polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de firari hükümlü, evinin zeminine kazdığı tünelde polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevine yasak eşya sokma suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C'nin, Battalgazi

Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.

İ.C, müstakil evin bir odasının zemininden dışarı doğru kazdığı tünelde gizlenirken yakalandı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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