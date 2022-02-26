Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı

26.02.2022 17:35

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, iple sarktığı alt kattaki komşusunun balkonunda yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, iple sarktığı alt kattaki komşusunun balkonunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Germir Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet ettiğini belirledi.

Daire kapısının açılmaması üzerine nöbetçi Cumhuriyet savcısının onayıyla 8. kattaki eve çilingir yardımıyla girildi.

Dairenin balkonundaki çamaşır ipi demirinin kırık olduğunu fark eden ekipler, 7. kattaki komşunun balkonuna iple sarkan M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı
Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı
Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı
Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı
Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı
Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı

YORUMLAR
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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı - Son Dakika


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