Firari hükümlü, iple sarktığı alt katın balkonunda yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, iple sarktığı alt kattaki komşusunun balkonunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Germir Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet ettiğini belirledi.
Daire kapısının açılmaması üzerine nöbetçi Cumhuriyet savcısının onayıyla 8. kattaki eve çilingir yardımıyla girildi.
Dairenin balkonundaki çamaşır ipi demirinin kırık olduğunu fark eden ekipler, 7. kattaki komşunun balkonuna iple sarkan M.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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