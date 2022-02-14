Kayseri'de firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve 9 yıldır firari olan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Tasarlayarak adam öldürme, askeri ceza kanununa muhalefet ve bina içinde muhafaza altına alınmış malzemenin çalınması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan V.B'nin Emiruşağı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.