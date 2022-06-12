17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Battalgazi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında 2 ayrı 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'tutuklu veya hükümlünün kaçması' suçlarından toplam 3 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.A. yakalandı.

Kaynak: İHA

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