Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Kayseri'de ekmek fırınlarından para çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de ekmek fırınlarından para çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erkilet Camii Kebir, Erkilet Dere, Mithatpaşa ve Seyrani mahallelerindeki 4 ekmek fırınından para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Kapüşon ve kaşkolla yüzlerini kapatarak çatısından veya camlarını kırarak girdikleri fırınlardan 1300 lira çaldıkları tespit edilen Ömer T. (27) ve Mustafa K. (20), yakalandı.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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