Kayseri'de firmaların verimliliği "Yalın Dönüşüm" ile artırılacak - Son Dakika

Kayseri'de firmaların verimliliği "Yalın Dönüşüm" ile artırılacak

15.03.2021 16:43
Kayseri'de firmaların verimliliği

Kayseri 'de hayata geçirilen "Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi" kapsamında, "Yalın Dönüşüm" faaliyetiyle kentteki 50 firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Kayseri 'de hayata geçirilen "Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi" kapsamında, "Yalın Dönüşüm" faaliyetiyle kentteki 50 firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, faaliyetin tanıtımı için KAYSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, oda olarak 2019 yılında firmalarda verimlilik artışı, dijitalleşme, ihracat artışı gibi konularda hedef koyduklarını söyledi.

Salgına rağmen hedeflerine odaklandıklarını belirten Büyüksimitci, bu kapsamda firmaların verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi başlattıklarını aktardı.

Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde Yalın Enstitü Derneği ile sözleşme yaparak, eğitime başladıklarını belirtti.

Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"İlimizde mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 50 firmaya eğitim desteği sağlayacağız. Eğitimlerimize 20 mobilya firmamızla başlıyoruz. Bu firmalarımıza yalın dönüşüm danışmanlığı ve firma çalışanı eğitimleri vereceğiz. Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) 2,6 milyon liralık finansal desteğiyle yürütmekte olduğumuz proje ile sanayicilerimizin üretim süreçlerini gözden geçirerek, yalın sürekli iyileştirme modeline göre dönüşümlerini sağlamalarının yolunu açmış olacağız. Firmalarımızda, seçilen alanlarda en az yüzde 25'lik verimlilik artışı hedeflemekteyiz. Diğer sektörlerimize yönelik de ihale sürecini hızlıca tamamlayıp, eğitimlerimizi başlatacağız."

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da firma yöneticilerinin sahiplenmesiyle projenin amacına ulaşacağına inandığını dile getirdi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de ajansın ilk kez verimlilik konusunda böyle bir projeye destek verdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından uzmanlar, "Yalın Dönüşüm" faaliyeti konusunda sunum yaptı.

Kayseri Sanayi Odası, geri dönüşüm, Kayseri, Yalın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de firmaların verimliliği 'Yalın Dönüşüm' ile artırılacak - Son Dakika


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