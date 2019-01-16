Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fırtına Caminin Minaresini Yıktı

Kayseri'de Fırtına Caminin Minaresini Yıktı

1 saat önce

KAYSERİ'de, dün akşam etkili olan fırtınada caminin minaresi yıkıldı.

Kayseri'de Fırtına Caminin Minaresini Yıktı, System.String[]
KAYSERİ'de, dün akşam etkili olan fırtınada caminin minaresi yıkıldı.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Talas ilçesi Tablakaya, Yenidoğan ve Bahçelievler mahallelerinde çok sayıda binanın çatısı uçtu, 57 yıllık Tablakaya Camii'nin minaresi yıkıldı. Şiddetli fırtına, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yıkılan cami minaresi, yağan karın altında kaldı. Bazı binalarda uçan çatılar, zarar gören araçlar ve yıkılan bilboardlar da karla kaplandı. Belediye ekipleri, çatıların uçtuğu bölgelerde temizleme çalışması yaptı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Yenidoğan, Talas, Kayseri, Güncel
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