Kayseri'de fırtına duvar yıktı, çatıları uçurdu, minareleri salladı - Son Dakika

KAYSERİ'de etkili olan fırtına nedeniyle 14 katlı binanın 12'nci katında bulunan ofisin duvarı yıkıldı, binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü. Kentteki Safa Camii'nin minaresinin sallanması ise cep telefonu ile görüntülendi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobilde hasar oluştu. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar yıkıldı. Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde bulunan 14 katlı Sümer Hukuk Plazanın 12'inci katında avukatlık bürosunun duvarı ise fırtınada yıkıldı. Bu sırada büroda kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Duvarın çökmesi ile odada bulunan eşyalar zarar gördü.

CAMİNİN MİNARESİ SALLANDI

Fırtına camilerin minarelerini de salladı. Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesinde bulunan Safa Cami'nin minaresinin fırtına sırasında sallanması çevredekileri korkuttu. Minarenin sallanması cep telefonu ile görüntülenirken, görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Caminin minaresinde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Öte yandan dün akşamdan bu yana kentte 14 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.