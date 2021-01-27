Üye Girişi
Kayseri'de fırtına, otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika

Kayseri'de fırtına, otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu

27.01.2021 16:01
Kayseri'de fırtına, otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu

KAYSERİ'de, saatte hızı 70 kilometreyi bulan fırtına otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu.

KAYSERİ'de, saatte hızı 70 kilometreyi bulan fırtına otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu.

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, Talas ve Melikgazi ilçelerinde etkili oldu. Talas'ta Sayer Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı Tuğçe Apartmanı'nın çatısı fırtına nedeniyle söküldü. Melikgazi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde de çatılar uçtu, otobüs durakları devrildi. İtfaiye ekipleri, fırtına nedeniyle kent genelinde 23 binanın çatısının uçtuğunu açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, çatı uçması ile soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kayseri'de fırtına, otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu
Kayseri'de fırtına, otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu
Kayseri'de fırtına, otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu
YORUMLAR
500
Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu Kayalıklarda ölü bulunan kadının kimliği belli oldu Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu

Kayseri, Fırtına, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de fırtına, otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 17:05:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de fırtına, otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement