Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü - Son Dakika
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Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü

19.04.2022 01:24
Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü

Kayseri'de fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısı üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısı üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'taki bir binanın şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatısı Y.F'nin (62) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Ağır yaralanan Y.F. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay anı binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kocasinan, Fırtına, Kayseri, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü - Son Dakika


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