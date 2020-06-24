Kayseri'de forkliftin altında kalan işçi hastanede öldü - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde kullandığı forkliftin altında kalarak ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi'nde kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Dündar Özden (40), 5 gündür tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özden'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Dündar Özden, 19 Haziran'da kaldırım düzenlemesi yaptığı sırada kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu iş makinesinin altında kalmıştı. Olayı fark eden iş arkadaşlarının başka bir forkliftle çıkardığı Özden, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.