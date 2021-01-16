Kayseri'de foseptiğe düşen işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düzenek kurarak A.A'yı çukurdan çıkardı.

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