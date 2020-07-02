Kayseri'de fosil bulunan alandı kazı çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Kayseri'de, 7,5 milyon yıllık fosilin bulunmasıyla daha ilgi çekici hale gelen kentteki kazıların bu yılki ayağı, Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 7,5 milyon yıllık fosil ile birlikte geçmiş dönem Kayseri'nin coğrafyası ve iklimi hakkında yeni verilere ulaşılmasını sağlayan kazıların bu yılki ayağının başlatılması nedeniyle kazı ekibi başkanı, Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Kazı ekibi başkanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu'nu makamında kabul eden Büyükkılıç, kazı çalışmalarının ve bulunan fosillerin Kayseri için taşıdığı öneme işaret etti.



Kayseri'nin değerlerini ortaya çıkararak tüm dünyaya tanıtmak istediklerini kaydeden Büyükkılıç, kentin altında bir yaşamın aktığını ve bu yaşamı dünyaya tanıtmakta kararlı olduklarını ifade etti.



Prof. Dr. Başoğlu da yüzey araştırılması yapıldığını ve çok elverişli beş nokta bulduklarını kaydederek, "Açmaya başladılar. Güzel şeyler geleceğini umuyorum. Zaten büyük parçalar geliyor. Umarım bu sezon öncekilerden de güzel olacak. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Birlikte çalışmaktan çok memnunuz. Umarım uzun soluklu olur. Bu müze projesini de gerçekleştiririz. Türkiye'de bir ilki başarmış oluruz." ifadelerini kullandı.