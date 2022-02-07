Freni boşalan pikap çocuk parkına girdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde freni boşalan park halindeki pikap, çocuk parkındaki kamelyaya çarptı 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Vilayet Sokak'taki bir binanın önünde park halinde duran pikap, freni boşalarak çocuk parkındaki kamelyaya çarptı. Bu sırada kamelyada oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen bir kadın ile bir çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.