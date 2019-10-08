Son Dakika Haberleri: Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var

Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var

1 saat önce

Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı.

Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var, System.String[]

Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı. Kazada çok sayıda yaralı var.


Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mahallesinde bulunan lunaparkın bahçe duvarından uçarak yan yattı. Çok sayıda yaralının olduğu olduğu olay yerine 6 adet ambulans sevk edildi. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
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