Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var

KAYSERİ - Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yayı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mahallesinde bulunan lunaparkın bahçe duvarından uçarak yan yattı. Çok sayıda yaralının olduğu olduğu olay yerine 6 adet ambulans sevk edildi.