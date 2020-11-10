Kayseri'de freni patlayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de freni patlayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi: 2 yaralı
10.11.2020 15:13
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni patlayan kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni patlayan kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut Turan (31) yönetimindeki 38 PN 868 plakalı cam yüklü kamyonet, Osman Kavuncu Bulvarı'nda freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 34 TD 4652, 38 BB 216 ve 38 NA 654 plakalı araçlara çarparak durabildi.
Yaralanan sürücü ile kamyonetteki Samet Altun, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon TL maaş alacak Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi