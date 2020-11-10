Kayseri'de freni patlayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de freni patlayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi: 2 yaralı

10.11.2020 15:13
Kayseri'de freni patlayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi: 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni patlayan kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni patlayan kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut Turan (31) yönetimindeki 38 PN 868 plakalı cam yüklü kamyonet, Osman Kavuncu Bulvarı'nda freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 34 TD 4652, 38 BB 216 ve 38 NA 654 plakalı araçlara çarparak durabildi.

Yaralanan sürücü ile kamyonetteki Samet Altun, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osman Kavuncu Bulvarı, Melikgazi, Kamyonet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de freni patlayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika


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