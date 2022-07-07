Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı - Son Dakika
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Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı

07.07.2022 11:25

Kayseri emniyetinin düzenlediği operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri belirlenen, 19'u kadın 27 kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Fuhuş yapan kadınların, 'müşteri' olarak tanımladıkları erkekleri 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iş adamı' olarak 3'e ayırdıkları ortaya çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan ve fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kataloglu fuhuş çetesi erkekleri 3'e ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı

BİRBİRLERİNE MÜŞTERİ YÖNLENDİRMİŞLER

3 ay süren teknik takip sonucu fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde sağlayan kadınların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçtikleri, numaralarını vererek diğer arkadaşlarına da söyleyip, rezidans, otel veya müşteri evlerinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4-5 bin TL, gecelik ücretlerinin ise 8- 10 bin TL olduğu belirlendi. Fuhuş yapan kadınların ayrıca birbirlerine müşteri yönlendirdikleri, katalog fotoğraflar ile kendilerini tanıttıkları tespit edildi.

Kataloglu fuhuş çetesi erkekleri 3'e ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı

ERKEKLERİ 3 KATEGORİYE AYIRMIŞLAR

Fuhuş yapan kadınların, müşterilerini 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iş adamı' olarak 3'e ayırdıkları öğrenildi. Kadınların 'zengin' müşterilerine fotoğraflarının yer aldığı kataloğu gönderdiği ve buradan seçim yapıldığı belirlendi.

Kataloglu fuhuş çetesi erkekleri 3'e ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı

27 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda Antalya, İzmir, Nevşehir ve Aksaray'da yaşayan 49 kadının fuhuş yapmasına aracılık edip, yer, imkan ve kazanç sağladıkları belirlenen 19'u kadın 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 gözaltı Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 gözaltı Son dakika haber: Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 Gözaltı Son dakika haber: Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 Gözaltı
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı - Son Dakika

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