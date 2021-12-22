Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu Ö.A., S.A., F.S., Z.K., Y.D., M.D., G.Ö., S.Ö., S.Ö. ve K.Ö.'nün sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladıkları ilanlarla ve bu mecralar aracılığıyla verilmiş ilanlarla Kayseri ve çevre illerden müşteri bularak para karşılığında fuhuş amaçlı kadınları pazarladıkları, maddi durumu iyi olmayan kadın şahısların çaresizliklerinden yararlanarak fuhşa sürüklediklerini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahısların fuhşa aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, geçimlerini bu yolla temin ederek haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi ikametlerini veya tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, evini kullandıran erkeklere kadınları sundukları, birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını tespit etti.

Ekipler fiziki ve teknik takip sonucunda düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüpheli 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ