Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fuhuş Operasyonu

Kayseri'de Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde uzun süredir yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Fuhuş yaptıran, teşvik eden yabancı uyruklu kadınlar S.A, Ş.Ö. ile bunlarla birlikte hareket eden erkekler E.Y, M.T. ve R.T. yapılan şafak operasyonunda yakalandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 4 farklı ülkeden 9'u yabancı uyruklu 10 kadına çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:31 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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