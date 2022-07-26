Kayseri'de fuhuş operasyonuna 1 gözaltı

KAYSERİ'de kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen A.Ç. (62), polis tarafından gözaltına alındı. Fuhuş yapan 2 kadın ve onlarla ilişkiye girdikleri belirlenen 2 kişiye toplam 18 bin 896 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.Ç.'nin (62) Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'taki adresinde Z.T. (48) ve Ç.T. (39) isimli kadınlara çaresizliklerinden faydalanarak para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirlendi. A.Ç.'nin kadınlardan komisyon aldığını tespit etti. A.Ç., gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın ile onlarla ilişkiye girdikleri belirlenen 2 kişiye toplam 18 bin 896 TL ceza kesildi. Fuhuş yapılan ev de mühürlendi.