Kayseri'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.Ç'nin Kılıçaslan Mahallesi'nde bulunan ikametinde fuhuş yaptırdığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda A.Ç. ile fuhuş amaçlı eve gelen 2 kişi yakalandı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, para karşılığında fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 18 bin 896 lira para cezası kesildi.
Ekipler, ikametin mühürlenerek kapatılması için gerekli çalışma başlattı.
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