Kayseri'de Fuhuş Operasyonunda 5 Şüpheli Adliyede (2)
1 saat önce
5 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk 10 kadına fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri belirlenen 2'si kadın 5 kişi çıkarıldıkları sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI Kayseri
'de 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk 10 kadına fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri belirlenen 2'si kadın 5 kişi çıkarıldıkları sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:08 Kaynak: DHA
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