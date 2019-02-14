Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fuhuş Operasyonunda 5 Şüpheli Adliyede (2)

Kayseri'de Fuhuş Operasyonunda 5 Şüpheli Adliyede (2)

1 saat önce

5 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk 10 kadına fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri belirlenen 2'si kadın 5 kişi çıkarıldıkları sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de Fuhuş Operasyonunda 5 Şüpheli Adliyede (2), System.String[]
5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk 10 kadına fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri belirlenen 2'si kadın 5 kişi çıkarıldıkları sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:08 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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