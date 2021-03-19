Kayseri'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Ekiplerin 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu S.S. ile B.Ö, A.U. ve F.D. "örgütlü olarak fuhuş, fuhşa teşvik ve yer temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınların yurt dışından para karşılığı fuhuş yaptırmak için Türkiye 'ye getirildiğini tespit etti.

Kayseri 'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

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