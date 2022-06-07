Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi - Son Dakika
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Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi

07.06.2022 16:42
Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 ev mühürlendi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 ev mühürlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 2'si cinsel içerikli suç, 1'i kumar, 1'i 7258 sayılı Kanuna Muhalefet (Yasadışı Bahis) olayı olmak üzere toplam 4 adli olayda yakalanan 15 şüpheliden 9'u hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi tutuklandı. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 36 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonlarda da 50'si evden, 20'si işyerinden ve kurumdan, 3'ü otodan, 23'ü açıktan, 1'i mabetten, 5'i bisiklet ve elektrikli bisiklet, 12'si diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 114 olayda yakalanan 132 şahıstan 23'ü tutuklandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 187 bin 640 TL değerinde malzeme müştekilerine teslim edildi.

Ayrıca Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 534 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, yakalanan şahıslardan 224'ü tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de kayıp müracaatı alınan 107 şahıstan 95'i bulunurken, 12 kayıp şahsın arama çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

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Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi - Son Dakika

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