Kayseri'de fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 rezidans odası ile 5 ev kapatıldı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 rezidans odası ile 5 ev kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı büro amirliği ekiplerinin 15 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında yaptığı çalışmalar şu şekilde:

Cinayet Büro Amirliği: 1'i silahla yaralama, 1'i zor kullanma yetkisine ilişkin yasal sınırın aşılması, görevli memura mukavemet olmak üzere işlem yapılan toplam 2 olayda; 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ele geçirilmiştir.

Gasp Büro Amirliği: 2 farklı yağma gasp olayında yakalanan toplam 81 şüpheliden 2'si adli kontrol almıştır.

Ahlak Büro Amirliği: 4'ü cinsel içerikli suç, 7'si kumar, 1'i resmi belgede sahtecilik olayı olmak üzere adli işlem yapılan toplam 12 olayda yakalanan 15 şüpheliye işlem yapılmıştır.

Fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunundan toplam 61 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiş olup, fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 rezidans odası ile 5 ev ilgili komisyon kararı ile kapatılmıştır.

Hırsızlık Büro Amirliği: 30'u evden hırsızlık, 12'si işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 2'si otodan hırsızlık, 24'ü açıktan hırsızlık olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 68 olayda yakalanan 78 şahıstan 30'u tutuklanmış olup, yapılan çalışmalarda hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 22 şüpheli ve 5 aranan şahıs ilgili birimlere teslim edilmiştir.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği: 20 oto 20 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 40 olay meydana gelmiş, İlimizden çalıntı olan 15 oto ile 13 adet motosiklet ve il dışından çalıntı 1 oto bulunarak müştekilerine teslim edilmiştir. Olaylarda gözaltına alınan 43 şahıstan, 8'i tutuklanmış olup, 1 şahıs hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 2 şahıs ise ev hapsi almıştır.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği: Kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 537 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş olup, yakalanan şahıslardan 226'si tutuklanmıştır.

1 Ocak 2021 - 14 Şubat 2021 tarihler arasında 5 ayrı planlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon sonucunda 72 aranan şahıs yakalanmış ayrıca 800 gr esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği: Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı talimatları gereğince 25 ayrı soruşturma dosyasının gerekli işlemleri yapılmıştır. İlimizde meydana gelen 3'ü dolandırıcılık, 1'i kapkaç olayı olmak üzere işlem yapılan 4 olayda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanmış olup, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği: Kayıp müracaatı alınan 98 şahıstan 88'i bulunmuş olup, 10 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam edilmektedir. - KAYSERİ