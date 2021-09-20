Kayseri'de fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev kapatıldı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev kapatıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5'i cinsel içerikli suç, 7'si kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 12 olayda yakalanan şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 91 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Diğer yandan fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda 48'i evden, 40'ı işyerinden ve kurumdan, 12'si otodan, 21'i açıktan, 16'sı bisiklet, 7'si diğer hırsızlıklar olmak üzere işlem yapılan toplam 144 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 172 şahıstan 30'u tutuklandı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 488 milyon TL değerinde para, inşaat malzemesi, ziynet eşyası, silah gibi malzemeler ise müştekilerine teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda da 2'si kasten öldürme, 1'i kasten öldürmeye teşebbüs, 1'i intihar, 2'si kasten yaralama olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 6 olayda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Ayrıca Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 470 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, yakalanan şahıslardan 225'i tutuklandı. - KAYSERİ