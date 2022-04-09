Kayseri'de gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğu saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğu saldırıya uğradı

09.04.2022 00:55
Kayseri'de gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğu saldırıya uğradı

KAYSERİ'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis üyesi iş insanı Sedat Kılınç, yumruklu saldırıya uğradı.

KAYSERİ'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis üyesi iş insanı Sedat Kılınç, yumruklu saldırıya uğradı.

Ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesindeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesinde iddiaya göre, bir grup tarafından iş insanı Sedat Kılınç yumruklu saldırıya uğradı. Gazeteci Azim Deniz olayı ayırmaya çalışırken, grup tarafından darp edildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılarak, bir süre daha darp edildi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gazeteci Deniz ile iş insanı Kılınç kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere gitti. Tedavi altına alınan Azim Deniz taburcu edilirken, Kılınç'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan Kocasinan Meclis üyesi olan iş insanı Kılınç partisi MHP'den 2 gün önce istifa etmişti. Gazeteci Azim Deniz saldırıya uğradıktan sonra kendi televizyon kananlında yaptığı açıklamada, "Şu anda Deniz Postası Tv'de canlı yayında olacaktık. Kocasinan Belediyesi meclis üyesi Sedat Kılınç'ı burada misafir edecektik. 50 kişilik grup stüdyomuz bastı. Televizyon stüdyosu içinde beni darp ettiler. Sedat Kılınç'ı şiddetli bir şekilde darp ettiler" dedi.


YORUMLAR
500
MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı! MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı! MHP İlçe Başkanı Demirtürk'ün ağabeyi vefat etti MHP İlçe Başkanı Demirtürk'ün ağabeyi vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi, Sedat Kılınç, Kocasinan, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğu saldırıya uğradı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:01:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğu saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement