Kayseri'de polis ekiplerinin aralık ayında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarında 40 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen ay uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 9,5 gram metamfetamin, 1,5 gram sentetik kannobinoid, 8,5 gram esrar, 31,41 gram eroin, 13 tabanca, 6 tüfek ile 16 hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda haklarında adli işlem yapılan 226 şüpheliden 40'ı uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de geçen ay 40 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika