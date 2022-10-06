İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, çelik yelek giyerek bölgede güvenlik önlemi aldı. El fenerleri ile alanda arama yapan ekipler, ihbar edilen şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesine bağlı, Eğribucak Mahallesi Ertunga Sokak üzerinde oturan mahalle sakini, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak siyah giyimli, elinde uzun namlulu ağır silah bulunan şüpheli bir kişinin kendini görünce kaçtığını ihbar etti.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de gelen ihbar polisleri harekete geçirdi! Çelik yelek giyip gecenin karanlığında aramaya başladılar - Son Dakika

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