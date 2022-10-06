Kayseri'de gelen ihbar polisleri harekete geçirdi! Çelik yelek giyip gecenin karanlığında aramaya başladılar - Son Dakika
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Kayseri'de gelen ihbar polisleri harekete geçirdi! Çelik yelek giyip gecenin karanlığında aramaya başladılar

06.10.2022 00:53

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda elinde uzun namlulu ağır silah olan biri olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Çelik yelek giyen polis ekipleri, gecenin karanlığında dağlık alanda arama yaptı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı, Eğribucak Mahallesi Ertunga Sokak üzerinde oturan mahalle sakini, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak siyah giyimli, elinde uzun namlulu ağır silah bulunan şüpheli bir kişinin kendini görünce kaçtığını ihbar etti.

Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Çelik yelek giyen polisler, dağı taşı aramaya başladı

POLİSLER ÇELİK YELEK GİYİP BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, çelik yelek giyerek bölgede güvenlik önlemi aldı. El fenerleri ile alanda arama yapan ekipler, ihbar edilen şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Çelik yelek giyen polisler, dağı taşı aramaya başladı
Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Çelik yelek giyen polisler, dağı taşı aramaya başladı
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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de gelen ihbar polisleri harekete geçirdi! Çelik yelek giyip gecenin karanlığında aramaya başladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de gelen ihbar polisleri harekete geçirdi! Çelik yelek giyip gecenin karanlığında aramaya başladılar - Son Dakika
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