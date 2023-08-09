Kayseri'de genç bir adam tüfekle intihar etti - Son Dakika
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Kayseri'de genç bir adam tüfekle intihar etti

09.08.2023 13:18

Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 yaşında bir genç, gittiği bağ evinde tüfekle hayatına son verdi. Olayın ardından sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 yaşında bir genç, gittiği bağ evinde tüfekle hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güney Aşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bağ evine giden Mustafa D., tüfekle kendisini vurdu. Silah sesinin duyulmasıyla haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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