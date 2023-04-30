Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Kayabağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.Z.K.'nın evine gelen yakınları, genç kadını salonda asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.Z.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemelerinin ardından M.Z.K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Genç kadının yakınları eve girdiğinde şok oldu! Genç kadın kendisini asarak yaşamına son verdi - Son Dakika