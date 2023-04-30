Genç kadının yakınları eve girdiğinde şok oldu! Genç kadın kendisini asarak yaşamına son verdi - Son Dakika
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Genç kadının yakınları eve girdiğinde şok oldu! Genç kadın kendisini asarak yaşamına son verdi

30.04.2023 15:42
Genç kadının yakınları eve girdiğinde şok oldu! Genç kadın kendisini asarak yaşamına son verdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde M.Z.K.'nın evine gelen yakınları, genç kadını salonda asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirleyerek otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırdı.

Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Kayabağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.Z.K.'nın evine gelen yakınları, genç kadını salonda asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kadın kendini asarak yaşamına son verdi

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.Z.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemelerinin ardından M.Z.K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kayabağlar, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadının yakınları eve girdiğinde şok oldu! Genç kadın kendisini asarak yaşamına son verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kadının yakınları eve girdiğinde şok oldu! Genç kadın kendisini asarak yaşamına son verdi - Son Dakika
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