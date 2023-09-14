Kayseri'de Genç Kız Sokakta Silahla Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de Genç Kız Sokakta Silahla Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Kayseri\'de Genç Kız Sokakta Silahla Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı
Son Güncelleme: 14.09.2023 18:12

Kayseri'nin Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan 18 yaşındaki genç kız, sokakta bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı, Nevşehir'in Avanos ilçesinde saklandığı ikamette polis tarafından yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Genç kızın cenazesi ise otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından Kozaklı ilçesinde defnedildi.

Kayseri'de genç kızı sokakta silahla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık bir hafta önce ayrıldığı erkek arkadaşı G.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen E.Ç'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Nevşehir'in Avanos ilçesinde saklandığı ikamette gözaltına alındı.

G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan E.Ç'nin cenazesi, otopsiden sonra yakınları tarafından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürüldü.

Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından E.Ç'nin naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA

Nevşehir, Kayseri, Anbar, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Genç Kız Sokakta Silahla Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:08 CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
17:52 Sivas Katliamı davasının düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır
17:51 Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi
17:40 Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlıyor
17:35 Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü
17:32 Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü
17:17 Emekli maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak? AK Parti ekim ve kasım ayını işaret etti
17:14 Emniyet'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı
17:13 Fenerbahçe, Nazım Sangare'ye veda etti
16:59 Beşiktaş, 39 yaşındaki Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 18:28:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Genç Kız Sokakta Silahla Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement