Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Gençler, Doğaya Yiyecek Bıraktı, Palamut Saçtı

Kayseri'de Gençler, Doğaya Yiyecek Bıraktı, Palamut Saçtı

10 dakika önce

KAYSERİ Gençlik Merkezi üyesi bir grup üniversite öğrencisi, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte, hayvanların aç kalmaması için doğaya yiyecek bırakıp, Erciyes Dağı'nda meşe palamudu saçtı.

Kayseri'de Gençler, Doğaya Yiyecek Bıraktı, Palamut Saçtı, System.String[]
KAYSERİ Gençlik Merkezi üyesi bir grup üniversite öğrencisi, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte, hayvanların aç kalmaması için doğaya yiyecek bırakıp, Erciyes Dağı'nda meşe palamudu saçtı.

Kayseri'yi kar yağışı sonrası etkisi altına alan soğuk havayla birlikte harekete geçen Gençlik Merkezi üyesi bir grup üniversite öğrencisi, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı. Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, topladıkları palamutları da doğaya serpen gençler Erciyes'in dokusunun yeşillenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. 'Yeşil yarınlar İçin geleceğe umut dik' projesi kapsamında tohum serptiklerini açıklayan gençler, çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:35 Kaynak: DHA

Erciyes, Kayseri, Güncel
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