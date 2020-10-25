Geri manevra yapan babasının kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

İlhan B'nin komşusu İsmet Uğur, yaptığı açıklamada, kaza sırasında evde olmadığını, duyduğunda çok üzüldüğünü belirtti.

Baba İlhan B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Babanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Söbetaşı Çıkmaz Sokak'ta bulunan evinin önünden 38 AAB 460 plakalı otomobille geri manevra yapan İlhan B, aracın arkasında duran oğlu Can B'ye (8) çarptı.

Kayseri 'de sürücünün geri manevra yaptığı sırada çarptığı 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

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