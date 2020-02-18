Kayseri'de gıda denetim seferberliğinde et ürünleri denetlendi - Son Dakika
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Kayseri'de gıda denetim seferberliğinde et ürünleri denetlendi

7 saat önce

Kayseri'de gıda denetim seferberliğinde et ürünleri denetlendiTARIM ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında Kayseri'de sucuk ve pastırma üretimi yapılan tesislerde denetim gerçekleştirildi.

Kayseri'de gıda denetim seferberliğinde et ürünleri denetlendi, System.String[]

Kayseri'de gıda denetim seferberliğinde et ürünleri denetlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında Kayseri'de sucuk ve pastırma üretimi yapılan tesislerde denetim gerçekleştirildi.

Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile gıda kontrol görevlileri, Kocasinan ilçesi sınırlarında bulunan Karpuzatan mevkisindeki sucuk ve pastırma üretimi yapılan tesisleri denetledi. Denetimlerde et ürünleri kontrol edildi. Bazı gıdalardan incelenmek üzere numuneler alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile dünden itibaren Türkiye'nin her yerinde aralıksız denetim seferberliği başladı. Dün süt ve süt ürünleri, takviye edici gıda üreten iş yerlerine yapılan incelemelerle başlayan denetim seferberliği bugün et ve et üretiminde imalattan satışa kadar her aşamada denetim yapılarak devam ediyor. Bu nedenle unlu mamullerden marketlere, marketlerden okul kantinlerine, restoran ve lokantalara kadar bu denetimler yapılacak" dedi.

Gıda ile ilgili şehirdeki tüm işletmelerin denetime tabi tutulacağını kaydeden Şahin, "Bu denetim farkındalık yaratabilmek için yapılmaktadır. Kayseri'de ve ilçelerde yaklaşık 10 bin işletme var. Bu 10 bin işletme senede en az iki kez denetleniyor. Gördüğümüz uygunsuzluklar karşısında cezai işlem uygulanıyor. Bizim asıl görevimiz cezai işlem uygulamak değil, rehberlik. Kayseri et ve et ürünlerinde Türkiye'nin beyni konumunda. Sektörün önde gelen işletmelerini bünyemizde bulunduruyoruz. Kayseri pastırma ve sucuk konusunda elinde bulundurduğu haklı değerini bundan sonra da devam ettirecektir. Kontroller sırasında illaki eksiklikler ve hatalar görüyoruz. Bunun neticesinde uyarı ve cezalar veriliyor" şeklinde konuştu.

Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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