Kayseri'de gıda denetimi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zaman zaman yaptıkları ortaklaşa denetimleri fırınlar ve unlu mamul satan iş yerleriyle devam ediyor.

Vatandaşların fırınlar ile unlu mamul üretilen işyerlerinde sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinin hijyenik olup olmadığı, satışa sunulan ürünler ile alışverişte kullanılan paranın temas ettirilmemesi, paketleme sırasında uyulması gereken kurallar gibi konularda kontroller yapıldı.